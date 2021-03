Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in Ganderkesee +++ Radfahrer lebensgefährlich verletzt +++ Nachtrag

Delmenhorst (ots)

Der Radfahrer ist seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen.

+++ Erstmeldung +++

Ein Radfahrer wurde am Montag, 29. März 2021, gegen 09:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee lebensgefährlich verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 51-jähriger Mann aus Lohne mit einem Lkw die Straße 'Am Steenöver' und bog an der Einmündung zur Schierbroker Straße nach rechts in Richtung Delmenhorst ab. Dabei übersah er einen 64-jährigen Mann aus der Gemeinde Ganderkesee, der mit einem Pedelec auf dem Radweg unterwegs war. Durch die Kollision mit dem Lkw und den folgenden Sturz wurde der 64-Jährige lebensgefährlich verletzt. Er wurde vor Ort von den Besatzungen eines Rettungswagens und eines Notarzteinsatzfahrzeugs medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren.

Die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizei sperrten die Schierbroker Straße, um den Unfall aufzunehmen und Spuren zu sichern. Da die Unfallstelle aufwendig ausgemessen wird, wird diese Sperrung auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Da aktuell noch nicht klar ist, wie sich der Unfall zugetragen hat und aus welcher Richtung der Radfahrer kam, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter 04222/94695-0 mit der Polizei Ganderkesee in Verbindung zu setzen.

