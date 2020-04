Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Altendorfer Tor 24, Marktkauf Parkplatz

EINBECK (dö) - Am Samstag, 11.04.2020, in der Zeit zwischen 09.00 und 09.35 Uhr wurde auf dem Marktkauf Parkplatz ein abgestellter schwarzer VW Golf am hinteren Teil der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Dem Halter ist ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden.

Aufgrund des Schadensbildes ist eine Verursachung durch einen geschobenen Einkaufswagen nicht auszuschließen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

