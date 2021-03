Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in einen Discounter in Stadland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Sonntag, 28. März 2021, auf Montag, 29. März 2021, wurde in einen Discounter in der Marktstraße in Stadland eingebrochen.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen 01:30 und 05:30 Uhr über das Dach Zutritt zum Gebäude. Dort brachen sie Türen auf. Ob Diebesgut erlangt wurde, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 1.000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

