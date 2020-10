Polizei Gütersloh

POL-GT: Taschendiebinnen im beschleunigten Verfahren verurteilt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochnachmittag (30.09.) wurde zwei Diebinnen durch zivile Fahnder der Bundespolizei in der Gütersloher Innenstadt auf frischer Tat ertappt.

Die Diebinnen griffen einer Dame vor einem Geschäft an der Königstraße in die Handtasche und entwendeten deren Geldbörse. Die arbeitsteilig agierenden Frauen wurden direkt angesprochen und vorläufig festgenommen.

Bei den Frauen handelt es sich um zwei 38-jährige und 39-jährige Bulgarinnen. Die 39-Jährige ist in Dortmund gemeldet. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sich die Frau an der Adresse nicht dauerhaft aufhält. Die 38-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld sah die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren erfüllt und stellte einen Antrag zur Durchsetzung des beschleunigten Verfahrens. Im Rahmen dessen wurden sie am Donnerstag (01.10.) durch einen Richter des Amtsgerichts Gütersloh zu einer Geldstrafe von jeweils 90 Tagessätzen zu zehn Euro verurteilt.

