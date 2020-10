Polizei Gütersloh

POL-GT: Mountainbike-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Ein 47-jähriger Mountainbike-Fahrer hat sich am Freitagabend bei einem Unfall schwer verletzt.

Derzeitigen Erkenntnissen nach ist der der Mann im Bereich des Kleekamps mit seinem Rad an einer Weggabelung im Wald weggerutscht. Der Fahrradfahrer aus Dissen am Teutoburger Wald stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Osnabrücker Krankenhaus gefahren. An dem Rad entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

