Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.02.2021 zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug ein auf einem Verbraucherparkplatz an der Friedrich-Paffrath-Straße abgestellten Pkw Volvo erheblich. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Pkw Volvo liegt bei ca. 1500,- Euro. Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsstraftat nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter 04421-9420 entgegen.

