POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever vom 19.02.2021 - 21.02.2021

Bushaltestelle durch randalierende Jugendliche/Kinder stark beschädigt VNR: 2021 00 200 008

Sande. Am 19.02.2021, um 17.30 Uhr wurden der Polizei mehrere Jugendliche im Häuschen einer Bushaltestelle an der Mariensieler Straße gemeldet, die dort randalieren würden. Die Polizei stellte vor Ort das entsprechende Häuschen in einem desolaten Zustand fest. U.a. wurden viele Glasscheiben zerstört. Die 11 Personen machen gegenüber der Polizei widersprüchliche Angaben, sind aber alle tatverdächtig. Neben einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung müssen sie sich nun auch einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die aktuelle Corona-Verordnung verantworten. Der Schaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt.

Fußgängerampel wurde beschädigt

VNR: 2021 00 201 454

Jever. Ein Fußgänger zeigte der Polizei an, dass der Anforderungstaster der Fußgängerampel an der Wangerländischen Straße, Höhe Hookstief, beschädigt wurde. Die Polizei stellte fest, dass das Gehäuse offensichtlich gewaltsam abgerissen wurde. Die Straßenmeisterei Jever wurde alarmiert und musste die freiliegenden Kabel sichern. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Jever unter 04461/92110 zu melden.

Außenspiegel an zwei Pkw wurden beschädigt VNR: 2021 00 199 943 VNR: 2021 00 199 387

Sande. Eine Videokamera auf einem Gelände in der Weserstraße zeichnete zwei Täter auf, die am 19.02.2021, zwischen 01.40 und 01.50 Uhr einen Außenspiegel eines abgestellten Pkw beschädigten und sich anschließend in Richtung Kreisverkehr Bahnhofstraße entfernten. Vermutlich sind die beiden Täter auch für einen weiteren beschädigten Pkw-Spiegel verantwortlich. Dieser Pkw stand auf einem benachbarten Grundstück. Die Polizei in Jever bittet um Hinweise unter 04461/92110.

