Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der PI Wilhelmshaven vom 19.02.2021 - 21.02.2021

Brand

Am Samstag fuhr die Berufsfeuerwehr Wilhlemshaven aufgrund einer Alarmauslösung in das Klinikum Wilhelmshaven. Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung im Blockheizkraftwerk des Krankenhauses festgestellt werden. Grund hierfür war kein offener Brand sondern ein technischer Defekt eines Kondensators im Schaltschrank des Blockheizkraftwerkes. Die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven belüftetet das Gebäude. Das Gebäude wurde nicht beschädigt, Personen wurden nicht verletzt.

Verkehrsunfall

Am Samstagabend wurde der hiesigen Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht im Neuengrodener Weg/Zum Ehrenfriedhof in Wilhelmshaven gemeldet. Offensichtlich geriet ein Pkw infolge zu hoher Geschwindigkeit im dortigen Kurvenverlauf von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schildermast. Eine Fahndung im Nahbereich führte zum Auffinden des unfallverursachenden Pkw. Im Verlaufe der weiteren Ermittlungen konnte der flüchtige Fahrzeugführer ebenfalls im Nahbereich angetroffen werden. Da dieser eine Atemalkoholkonzentration von 1,67 Promille aufwies, wurde von ihm eine Blutprobe genommen und der Führerschein einbehalten.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam ein Pkw aus bisher ungeklärter Ursache im Kavernengelände von der Fahrbahn ab und rutschte frontal in den Straßengraben. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw musste aus Gründen der Gefahrenabwehr sichergestellt werden. Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf den Freitag brachen Täter einen Geräteschuppen im Stadtteil Bant in Wilhelmshaven auf und stahlen dort gelagerte Werkzeuge sowie ein E-Bike. Vermutlich sind die gleichen Täter auch verantwortlich für den Diebstahl mehrerer Räder aus dem unverschlossenen Gartenschuppen in direkter Nachbarschaft. Durch sofortige Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden, bei denen auch Diebesgut aufgefunden wurde.

Erneut kam es in einem Verbrauchermarkt in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Hier wurde in einer Aldi-Filiale im Stadtteil Schaar, Hundertwasserallee3, ein Einkaufskorb mit Fahrzeugschlüssel im unbeobachteten Moment aus dem Einkaufswagen gestohlen. Hinweise auf den Täter konnte bisher nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen. Anlassbezogen nochmals der Hinweis der Polizei, in Supermärkten seinen Einkaufswagen mit persönlichen Gegenständen nicht unbeobachtet stehen zu lassen.

Verstoß gegen die Corona-Verordnung

Trotz täglicher Hinweise und medialer Aufklärung bezüglich des Pandemieverlaufes und deren Bekämpfung wurden im Zuge mehrerer Polizeieinsätze in Wilhelmshaven diverse Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. Es wurden unter anderem bei einem Grillfest 8 Personen ohne Mund-Nasenschutz und fehlendem Mindestabstand angetroffen. Weiterhin wurden in drei Wohnungen jeweils 4 Personen und dabei Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung (mehr als zwei Haushalte) festgestellt. Gegen alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

