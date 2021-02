Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erneuter Schlag gegen die Drogenszene

Sande (ots)

Am 17.02.2021 gelang dem Polizeikommissariat Jever in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg, der Fahndungs- und der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/ Friesland sowie der Zollfahndung Wilhelmshaven erneut ein Schlag gegen die Drogenszene. In den frühen Morgenstunden suchten die Einsatzkräfte mit einem gerichtlich angeordneten Beschluss die Wohnung eines polizeibekannten 32-Jährigen in Sande auf. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung konnten eine erhebliche Menge an Amphetamin, fast 100 Gramm Marihuana, eine geringe Menge Kokain und Ecstasy-Tabletten, ein geringer Bargeldbetrag, betäubungsmitteltypische Konsumutensilien und Kommunikationsgeräte aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Die Ermittlungen in dieser Sache werden fortgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell