Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201126-3: Seniorin bemerkte Taschendiebin - Brühl

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei warnt vor Taschendiebstählen und gibt Tipps zur Vermeidung von Tatanreizen.

Eine 83-Jährige wollte am Mittwochnachmittag (25. November) gegen 15:30 Uhr einen Drogeriemarkt in der Brühler Innenstadt (Markt) betreten, als sich eine junge Frau an ihr vorbeidrängelte. Diese Frau ging um die Seniorin herum, worauf im selben Moment ihre Geldbörse zu Boden fiel. Wortlos ergriff die etwa 18 bis 20-jährige Frau ohne Beute die Flucht und lief in Richtung Steinweg und Carl-Schurz-Straße davon. Die Seniorin informierte die Polizei.

Die Taschendiebin ist 150 bis 160 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Sie war unter anderem mit einer Winterjacke und einer Wollmütze bekleidet. Auffällig war, dass sie trotz vorherrschender Auflagen keinen Mund-Nasen-Schutz trug.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl ist für Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 telefonisch erreichbar.

Die Polizei warnt vor Taschendieben! Obwohl die öffentlichen Veranstaltungen reihenweise verboten wurden und damit ausfallen, suchen die Taschendiebe trotz fehlender Hotspots neue Betätigungsfelder. In den Fokus geraten dabei die Kundenströme in Supermärkten oder auf Marktplätzen. Der Polizei liegen zahlreiche Anzeigen ähnlicher Art wie geschildert vor, bei denen Geldbörsen oder auch andere Wertgegenstände entwendet worden sind. Dabei scheint insbesondere die Gruppe der Senioren Teil des Plans der Langfinger zu sein.

Daher rät die Polizei, sich nicht dem dichten Gedränge auszusetzen und sich bei Unterschreitungen des "Wohlfühlraumes" durch andere Personen Platz zu schaffen. Dieser ist durchaus auch lautstark einzufordern. Dieses Vorgehen ist nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Treten Ihnen Personen zu nahe und haben Sie zudem den Eindruck, in der Folge Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, dann schützen Sie ihr Hab und Gut und wählen bei Bedarf den Notruf 110 der Polizei. Weitere Infos finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ (bm)

