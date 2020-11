Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201126-2: Unbekannte nahmen Mann in Würgegriff - Wesseling

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch (25. November) versucht, einen 21-jährigen Mann zu berauben.

Der 21-Jährige ging gegen 17:30 Uhr aus dem Naturschutzgebiet Entenfang in Richtung Rodenkirchener Straße. Auf einem schmalen, unbefestigten Weg attackierten ihn plötzlich zwei unbekannte Männer. Sie nahmen den 21-Jährigen in einen Würgegriff und durchsuchten ihn nach Wertgegenständen. Der 21-Jährige wehrte sich und konnte verhindern, dass die Unbekannten ihm Handy und Geldbörse raubten. Ohne Beute flüchtete das Duo in Richtung Entenfang. Laut Zeugenangaben waren die Tatverdächtigen zwischen 21 und 25 Jahren alt und hatten schwarze Haare, die an der Seite kurz geschoren waren (Undercut). Einer von beiden hatte einen Dreitagebart. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den gesuchten Personen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell