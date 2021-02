POL-WHV: Pressemeldung des PK Varel vom 19.02.2021 - 21.02.2021

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Freitag, 19.02.2021

Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang Zetel/Blauhand- Am Freitag, den 19.02.2021, gegen 15.45 Uhr, ereignete sich auf der Blauhander Straße (L 815) ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Nissan, die auf der L 815 in Richtung Zetel unterwegs war, wendete ihr Fahrzeug, kurz vor der Anschlussstelle zur A 29, im Baustellenbereich. Die Fahrzeugführer zweier in gleicher Richtung fahrender Pkw hielten hinter dem wendenden Fahrzeug an. Der Führer eines ihnen nachfolgenden dritten Pkw erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf die vor ihm stehenden Fahrzeuge auf. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Ein Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und dem Krankenhaus zugeführt. Er konnte aber noch am Abend aus der Klinik entlassen werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Fahren unter Drogeneinfluss

Varel- Am Freitag, den 19.02.2021, gegen 14.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Kleintransporter, dessen Insassen auf der Bürgermeister-Heidenreich-Straße (B437), in Richtung Wesermarsch, unterwegs waren. Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich beim 46-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain. Dem aus Bremerhaven stammenden Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmittelbeeinflussung eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Samstag, 20.02.2021

Trunkenheitsfahrt Zetel- Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte die Insassen eines Nissan, die mit dem Fahrzeug im Bereich Kronshausen / Lange Straße unterwegs waren. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 32-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,71 Promille. Dem aus Zetel stammenden Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit Folgen

Zetel- Am Samstag, den 20.02.2021, gegen 13.20 Uhr, ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines an der Oldenburger Straße ansässigen Discounters ein an sich nicht ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Beim Fahren in eine Parklücke überfuhr die Fahrerin eines Scoda ein Blumenbeet und kollidierte mit einem dahinter parkenden Seat. An den Pkw entstanden Sachschäden. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde bei der 74-jährigen Fahrzeugführerin jedoch eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Vortest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,78 Promille. Ohne Alkoholbeeinflussung wäre die Dame mit einem Verwarngeld davongekommen. Stattdessen wird sie sich jetzt einem Strafverfahren stellen müssen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Gestürzte Radfahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen

Varel- Am 20.02.2021, gegen 15.30 Uhr, ereignete sich in Varel, auf der Straße "An der Schleuse" ein Verkehrsunfall. Erste Meldungen, wonach eine Radfahrerin von einem Pkw erfasst und unter diesem eingeklemmt worden sei, bestätigten sich glücklicherweise nicht Vor Ort stellte sich heraus, dass die 74-jährige Fahrerin eines Pedelec, welche aus Richtung Wilhelm-Kamann-Schleuse kommend, in Richtung "Am Hafen" fuhr, im Bereich einer Kurve gestürzt und seitlich unter einen ihr entgegenkommenden Pkw geraten war. Die Radfahrerin wurde nicht überrollt und war am Unfallort ansprechbar. Sie erlitt aber schwere Kopfverletzungen, sodass sie einer Klinik zugeführt werden musste. Am Pkw entstand kein Schaden. Das Pedelec wurde durch den Sturz leicht beschädigt.

Urkundenfälschung

Varel- Am Samstagabend, den 20.02.2021, gegen 20.30 Uhr, wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades, der auf der Wiefelsteder Straße fuhr, kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 18-Jährige an seinem Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen montiert hatte, dass für ein anderes Kraftrad vergeben wurde. Da er sein Fahrzeug offenbar mit den falschen Versicherungskennzeichen versehen hatte, um den Anschein zu erwecken, dass sein Kraftrad versichert sei, wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Bockhorn- Am Samstag, den 20.02.2021, gegen 23.00 Uhr, gingen bei der Polizei Varel Beschwerden über ruhestörenden Lärm, ausgehend von einem an der Melkstraat gelegenen Parkplatz, ein. Im Zuge der polizeilichen Überprüfung konnte dort eine Zusammenkunft von sechs Personen aus unterschiedlichen Haushalten festgestellt werden, die sich dort ohne Mund-/Nasenbedeckung zu tragen und unter Missachtung der Abstandsregeln aufhielten. Gegen die Angetroffenen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Trotz der zuletzt gesunkenen Fallzahlen appelliert die Polizei eindringlich an die Bevölkerung, derartige Zusammenkünfte zu unterlassen. So kann jeder Einzelne dazu beitragen, die Infektionszahlen so gering wie möglich zu halten. Verstöße gegen die Corona Verordnung werden konsequent verfolgt und geahndet.

