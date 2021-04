Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0303 --Versuchter Diebstahl aus Moschee--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Stapelfeldtstraße Zeit: 22.04.2021, 17:20 Uhr

Ein unbekannter Täter versuchte am Donnerstagabend in einer Moschee in Gröpelingen eine Spendenbox aufzuhebeln. Als er durch einen Zeugen gestört wurde, flüchtete er. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:20 Uhr beobachtete der Zeuge, wie der Unbekannte an der Spendenbox hantierte und dabei auch ein Werkzeug in der Hand hielt. Als er den Mann erblickte, flüchtete er nach draußen, stieg auf ein Fahrrad und fuhr davon.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 170 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt und hatte blonde Haare und blaue Augen. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und blaue Schuhe. Außerdem trug er einen blauen Mund-Nase-Schutz.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell