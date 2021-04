Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0299--Vier Tote nach Brand in Wohnhaus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Kluvenhagener Straße Zeit: 22.04.21, 8.40 Uhr

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in der Kluvenhagener Straße in Mahndorf kamen am Donnerstag vier Menschen ums Leben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 8.40 Uhr erreichten Polizei und Feuerwehr Notrufe, dass es in einem Wohnhaus in der Kluvenhagener Straße brenne. Als die Einsatz- und Rettungskräfte mit einem Großaufgebot vor Ort eintrafen, hatten sich bereits dichte Rauch- und Brandwolken ins Obergeschoss und den Dachstuhl ausgeweitet. Drei Menschen, darunter zwei Erwachsene und ein Kind, konnten nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Ein zweites Kleinkind wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Trotz sofortiger Reanimation noch vor Ort erlag es seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Ob es sich bei den Brandopfern um die Bewohner des Hauses, einen 47 Jahre alten Mann und seine 40-jährige Ehefrau und deren zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren handelt, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Eine Identifizierung ist zunächst noch nicht zweifelsfrei möglich.

Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Wie es zu dem Brand kam ermittelt jetzt die Kriminalpolizei der Polizei Bremen. Die Brandermittler haben bereits vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell