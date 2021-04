Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0298--Einbrecher erbeuten Uhren--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Brombergerstraße Zeit: 21.04.2021, 19 bis 22.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Mittwochabend in ein Wohnhaus in Gröpelingen ein und entwendeten unter anderem mehrere, teils hochwertige, Uhren. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Bewohner des Reihenhauses in der Brombergerstraße alarmierten die Polizei am späten Abend. Während ihrer Abwesenheit hatten Einbrecher die Fensterscheibe einer Kellertür mit einem Gullideckel eingeworfen und waren so in das Haus eingedrungen. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume, durchwühlten Schubladen und flüchteten mit vier Uhren im Wert von mehreren tausend Euro und einem Smartphone.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer im Tatzeitraum (19 bis 22.30 Uhr) verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Präventionshinweise

Ganz wichtig: Bei verdächtigen Beobachtungen alarmieren Sie umgehend die Polizei über den kostenlosen Notruf 110.

Generell gilt: Wirkungsvoller Einbruchschutz beginnt bereits vor der Haustür. Licht und Bewegungsmelder am Haus und Grundstück schrecken potentielle Einbrecher ab, einbruchhemmende Fenster und Türen verhindern einen leichten Zutritt zum Wohnbereich.

Für eine kostenlose, individuelle und produktneutrale Beratung steht das Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder telefonisch unter 362-19003 zur Verfügung. Weitere Infos zum Thema unter www.polizei-beratung.de und www.polizei.bremen.de.

