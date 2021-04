Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0295 --Verdächtige Briefsendung--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Contrescarpe Zeit: 20.04.2021, 14:00 Uhr

Ein verdächtiger Brief im Gebäude der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz hat am Dienstagnachmittag einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Mitarbeiter bemerkten eine pulverartige Substanz in einem Brief und alarmierten die Polizei. Der Brief mit Hakenkreuz und einem Bedrohungsschriftzug wurde von Spezialisten der Bundespolizei und der Feuerwehr untersucht. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass es sich um eine nicht gefährliche Substanz handelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

