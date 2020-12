Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Balkon beschädigt

Bad EmsBad Ems (ots)

Am Dienstag, den 08.12.2020 ereignete sich gegen 18:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Braubacher Straße in Bad Ems. Demnach befuhr vermutlich ein Lkw die Braubacher Straße und kollidierte mit einem Balkon des Anwesens mit der Hausnummer 48. Am Balkon entstand Sachschaden. Der Lkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603/970-0.

