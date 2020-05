Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach möglichen Autorennen gesucht

Winterberg (ots)

Über das Internet stellte ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Münsterland Strafanzeige bei der Polizei. Demnach fuhr der Mann am Sonntag, den 03. Mai 2020 mit seinem Auto über die Bundesstraße 480 von Winterberg in Richtung Olsberg. Gegen 18:30 Uhr beobachtete er im Rückspiegel einen schwarzen Peugeot sowie einen blauen VW Polo. Diese nährten sich mit hoher Geschwindigkeit seinem Fahrzeug. Möglicherweise fuhren die beiden Autos ein Rennen. Unmittelbar vor einer Kurve bei Niedersfeld überholte der Peugeot den Münsterländer. In dem Auto saßen zwei Personen. Nur durch ein starkes Abbremsen des 52-jährigen und dem gleichzeitigen Ausweichens des Gegenverkehrs konnte ein schwerer Unfall verhindert werden. Auch der VW Polo musste stark abbremsen, um ein Auffahren zu verhindern. Anschließend bogen die beiden Autos in die Straße "Am Kreuzberg" ein. Die Polizei sucht weitere Zeugen der gefährlichen Situation. Wer musste im Gegenverkehr ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern? Wem ist die riskante Fahrweise des schwarze Peugeot sowie des blauen VW Polo am Sonntag aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Fahrern geben? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

