Polizei Mettmann

POL-ME: Renitenter Dieb flüchtig - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2102152

Mettmann (ots)

Ein Dieb, der am Donnerstagvormittag (25. Februar 2021) in einem Drogeriemarkt an der Bechemer Straße in Ratingen aus der Handtasche einer 75-jährigen Ratingerin das Portemonnaie entwendet hatte, setzte sich gegen einen Ladendetektiv so sehr zu Wehr, dass er anschließend in unbekannte Richtung fliehen konnte. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 11:10 Uhr entwendete ein Mann das Portemonnaie einer 75-Jährigen, welches sie in ihrer Handtasche im Einkaufwagen abgelegt hatte. Ein aufmerksamer Ladendieb hatte die Tat beobachtet und unmittelbar danach den Dieb auf die Tat angesprochen. Der Täter flüchtete aus dem Einkaufsladen und der Ladendetektiv verfolgte den Mann über die Bechemer Straße bis zur Wallstraße. Am Zaun der dortigen Stadthalle konnte der 32-jährige Zeuge den Dieb festhalten. Dieser setzte sich jedoch so heftig zur Wehr, bis er sich schließlich losreißen und in unbekannte Richtung fliehen konnte.

Eine Nahbereichsfahndung der hinzugezogenen Polizei blieb leider ohne Erfolg. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls auf und bitten um Zeugenhinweise.

Der flüchtige Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 175 cm groß - dunkelhäutig - bekleidet mit heller Jeans, schwarzer Pullover, schwarze Jacke mit Kapuze, blaue Basecap

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann vermutlich in Begleitung eines Komplizen gehandelt hat. Dieser kann lediglich als 170cm groß und mit gelockten Haaren beschrieben werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tatbegehung, zur Identität oder dem derzeitigen Aufenthaltsort des Duos tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

