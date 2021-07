Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vier Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß & Bahnunfall

Aalen (ots)

Waiblingen: Vier Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagvormittag, kurz vor 11:30 Uhr auf der L 1140 auf Höhe Zillardtshof ereignet. Ein 18 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr die Landesstraße in Richtung Schwaikheim entlang und kollidierte hierbei frontal mit einer entgegenkommenden VW-Fahrerin. Der Mercedes-Fahrer, sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer sowie die VW-Fahrerin wurden in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Diese war mit sieben Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften im Vor Ort.

Sowohl die beiden Insassen im Mercedes, als auch die VW-Fahrerin und ihr 45 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Alle Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert, der Mercedes-Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An beiden Pkw entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Straße ist derzeit (Stand 13:30 Uhr) noch voll gesperrt.

Zur genauen Klärung des Unfallherganges sucht die Verkehrspolizei dringend Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 bei der Verkehrspolizei zu melden!

Winnenden: 18-jähriger bei Bahnunfall getötet

In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es am Winnender Bahnhof zu einem tragischen Unglück. Ein 18 Jahre alter Mann hielt sich zunächst an Gleis 1 des Bahnhofs auf und wollte gegen 4:50 Uhr das Gleisbett in Richtung Gleis 2 queren. Hierbei stolperte er und wurde von der in diesem Moment einfahrenden S-Bahn erfasst. Er starb noch an der Unglücksstelle. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

