Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen & Betrunken Unfall verursacht und Polizisten beleidigt

Aalen (ots)

Urbach: Mehrere Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Sonntag beschädigten bisher unbekannte Vandalen in der Hagsteige zwischen dem Freibad und dem Waldspielplatz mehrere Verkehrszeichen und Absperrungen sowie einen Baum. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Betrunken Unfall verursacht und Polizisten beleidigt

Am Sonntagabend gegen 23 Uhr fuhr ein 36-jähriger Opel-Fahrer die Talstraße entlang und kam hierbei mehrfach von der Straße ab. Dabei beschädigte er unter anderem ein Verkehrsschild sowie zwei massive Betonpfosten und verursachte Flurschaden in einem Grünstreifen. Als das Fahrzeug schließlich zum Stehen kam, flüchtete der Mann zu Fuß. Dank Zeugenaussagen wurde er kurze Zeit später in der Nähe des Unfallortes von einer hinzugerufenen Streife angetroffen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann derzeit keinen Führerschein besitzt und zudem erheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab ca. 1,7 Promille, weshalb der 36-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auf der Fahrt beleidigte und bedrohte der Mann die Ordnungshüter mehrfach. Bei der Blutentnahme leistete er erheblichen Widerstand. Der 36-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. Sein Auto musste stark beschädigt abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell