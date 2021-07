Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Auffahrunfall und verletzter Radfahrer

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

An der Einmündung des Grauwiesenwegs zur Einkornstraße fuhr ein 84 Jahre alter BMW-Fahrer auf den Skoda eines 32-Jährigen auf. Bei dem Unfall, der sich am Samstag, gegen 16.30 Uhr ereignete, entstand rund 3000 Euro Sachschaden.

Schwäbisch Hall: Fahrradfahrer bei Sturz verletzt

Am Sonntag stürzte ein 55 Jahre alter Radfahrer alleinbeteiligt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann befuhr gegen 13.40 Uhr den Schotterweg zwischen der Eltershöfer Straße und dem Badweg. Er geriet dabei auf den mit Gras bewachsenen Mittelstreifen und kam in der Folge zu Fall. Hierbei zog er sich Verletzungen am Rücken zu.

