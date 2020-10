Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Tageswohnungseinbruch

GeldernGeldern (ots)

Unbekannte sind am Dienstagmorgen, 27.10.2020, in die Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Straße Am Bollwerk eingedrungen. Sie hebelten an der Rückseite des Hauses eine Terrassentür auf und erbeuteten ein Notebook, ein Mobiltelefon und eine geringe Menge Bargeld. Die Tatzeit lässt sich auf zwischen 09.45 Uhr und 12.30 Uhr eingrenzen. Die Täter hatten noch ein Notebook und ein IPad zum Abtransport in einer Tasche bereitgestellt. Insofern ist es möglich, dass sie durch die zurückkehrenden Eigentümer gestört wurden. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

