Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbrecher kamen in den Ferien

Kevelaer (ots)

In den Herbstferien sind Unbekannt in zwei Gebäudekomplexe der Grundschule auf der Biegstraße eingebrochen. Hierzu schlugen sie jeweils eine Fensterscheibe ein und durchsuchten sämtliche Klassenräume. Ob sie Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise an die Kripo Goch, Telefon 02823-1080. (SI)

