Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Polizei sucht Unfallzeugen

Rees (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer eines hellen, vermutlich weißen Kastenwagens, der als Unfallzeuge in Frage kommt. Eine 39 Jahre alte Autofahrerin aus Rees war am Montagnachmittag, 26.10.2020, gegen 16.10 Uhr, bei dem Versuch, im Ortsteil Millingen auf der Raiffeisenstraße an einem geparkten Fahrzeug vorbeizufahren, gegen dessen Heck geprallt. Ihr war der Kastenwagen entgegen gekommen, der nach dem Unfall nach rechts über die Hauptstraße in Richtung Anholt weiterfuhr. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, bittet nun, den Fahrer des Kastenwagens, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. (SI)

