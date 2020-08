Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental

Wieslet: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.08.2020, gegen 10.50 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer auf der Schopfheimer Straße in Wieslet. An der abknickenden Vorfahrtsstaße in Wieslet wollte der 59-jährige Zweiradfahrer die Straße geradeaus in Richtung Weitenauer Straße verlassen. Hierbei übersah er offensichtlich einen entgegenkommenden Toyota, welcher aus Richtung Tegernau kam und der Vorfahrtsstraße folgen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

