Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Offen - Nicht zugelassener PKW kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich +++ vier junge Insassen leicht verletzt +++ Fahrer flüchtig

Celle (ots)

Am Dienstagabend (08.09.2020) gegen 19.55 Uhr befuhr ein PKW BMW mit fünf Insassen besetzt die Kreisstraße 67 von Belsen in Richtung Offen. In einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor Offen kam der PKW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der mit Rollsplit überzogenen Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach mitten auf der Fahrbahn liegen. An der Unfallstelle galt auf Grund der Straßenbauarbeiten eine beschilderte Geschwindigkeitsbegrenzung von maximal 40 km/h. Bei Eintreffen der Polizei war der bisher unbekannte Fahrzeugführer vom Unfallort geflüchtet. Die vier anderen Insassen, ein Jugendlicher im Alter von 14 Jahren, eine 18-Jährige sowie zwei 20 und 22 Jahre alte Heranwachsende, wurden bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Von dem Fahrer wussten sie lediglich den Vornamen. Allesamt stammen sie aus dem Landkreis Celle. Der genutzte PKW war weder zugelassen noch versichert. Am Fahrzeug waren vorn und hinten jeweils unterschiedliche Kennzeichen angebracht. Über die Identität des aktuellen Eigentümers liegen bisher nur vage Hinweise vor. Wie die jungen Leute in den Besitz des Fahrzeugs gekommen sind, ist Teil der noch andauernden Ermittlungen.

