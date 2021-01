Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen/Helmighausen- Geschwindigkeitsmessgerät beschädigt

Am Donnerstag, 21. Januar 2021, gegen 02.01 Uhr, kam es an der Bundesstraße 213 zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter zerstörte das Schloss an einem fest installierten Geschwindigkeitsmessgerät. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg- PKW beschädigt

Zwischen Mittwoch, 27. Januar 2021, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 28. Januar 2021, 03.30 Uhr, kam es in der Löninger Straße zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten einen Reifen eines grauen Audi Q5, sodass ein Sachschaden in Höhe 200 Euro. Der PKW war auf einem Privatparkplatz abgestellt. Zeugen, den verdächtige Personen an dem Audi aufgefallen sind oder sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Garrel- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, gegen 11.20 Uhr, wurde ein 31-jähriger PKW-Fahrer, der in Garrel wohnhaft ist, in der Marienstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, gegen 15.10 Uhr, wurde ein 27-jähriger PKW-Fahrer, der in Cloppenburg wohnhaft ist, in der Eschstraße kontrolliert. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den 27-Jährigen ein gültiges Fahrverbot bestand. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Am Donnerstag, dem 28.Januar 2021, zwischen 09.30 Uhr und 13.30 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Heukamp-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen dort geparkten Dacia, Sandero und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Dacia entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel.:04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell