Damme- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Am Mittwoch, 27. Januar 2021, um 19:50 Uhr, befuhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Steinfeld die Bergfeiner Straße in Fahrtrichtung Osterfeine. Ein bislang unbekannte/r Pkw-Fahrer/in kam der 33-Jährigen entgegen und geriet auf ihren Fahrstreifen. Die 33-Jährige wich dem Pkw des unbekannten Fahrers aus und fuhr in den rechtsseitigen Straßengraben. Die Steinfelderin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden sowohl am Pkw der 33-Jährigen als auch an der Berme und an Verkehrsschildern. Der/die unbekannte Pkw-Fahrer/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Lohne- Rauchentwicklung

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, gegen 07.50 Uhr, kam es in der Straße Gewerbering bei einem Chemikalienhersteller zu einer Rauchentwicklung. In einer Räumlichkeit der Firma kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Kompressor zu einer Rauchentwicklung. Hierdurch wurde die Brandmeldealarmanlage ausgelöst. Es entstand kein offener Brand. Die Mitarbeiter wurden vorsorglich aus dem Firmengebäude evakuiert. Personen wurden nicht verletzt. Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Die freiwillige Feuerwehr Lohne rückte mit sechs Fahrzeugen und ca. 25 Einsatzkräften aus.

