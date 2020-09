Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Trip nach Kiel endet bei der Bundespolizei

Kiel (ots)

Heute Morgen, 07.09.2020, gegen 01:30 Uhr, nahm die Bundespolizei in Kiel einen 13-jährigen Jungen in Obhut.

Weit nach Mitternacht, sahen Beamte der Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof einen Jungen, der nach Meinung der Beamten eigentlich um diese Uhrzeit nach Hause, ins Bett gehöre. Da zusätzlich eine Vermisstenmeldung vorlag, die genau auf den "jungen Mann" zutraf, zögerten die Beamten nicht lang und sprachen ihn an. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass es sich um den aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Preetz ausgebüxten 13-jährigen Jungen handelt. Der nächtliche Ausflug war nun vorbei. Der Junge wurde durch die Bundespolizei in Obhut genommen und erst einmal versorgt. Eine Mitarbeiterin der Jugendeinrichtung wurde telefonisch informiert und holte den "Ausreißer" eine gute Stunde später, aus den Diensträumen der Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof, ab.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel

PK Sven Klöckner

Telefon: 0431/98071 - 119

Fax: 0431/98071 - 299

E-Mail: bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell