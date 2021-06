Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hakenkreuze gesprüht

Medebach (ots)

Am Sonntag beschmierten unbekannte Täter die Sekundarschule an der Schützenstraße mit verbotenen Symbolen. Zwischen 20.15 Uhr und 20:45 Uhr sprühten die Unbekannten mehrere Hakenkreuze und SS-Runen auf die Glasscheiben eines Nebeneingangs sowie auf die Außenwand der Schule. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidrige Organisationen eingeleitet. Der Staatsschutz wurde informiert. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell