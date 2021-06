Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tödlicher Verkehrsunfall

Olsberg, Wiemeringhausen (ots)

Montag 28.06.2021, 17:10 Uhr

Olsberg, Bundesstraße 480. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 82jährige Frau aus Medebach mit ihrem PKW die Bundesstraße 480 aus Richtung Assinghausen in Richtung Wiemeringhausen. Im Verlauf der Strecke kam die Frau aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Am Unfallort konnte nur noch der Tod der 82jhrigen PKW Führerin festgestellt werden. Unter den Insassen des Buses wurde ein 87jähriger Mann aus Altena durch den Zusammenstoß verletzt und zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus in Arnsberg zugeführt. Die Strecke zwischen den Ortschaften war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Werth.

