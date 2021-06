Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Sundern (ots)

Am Sonntag rückten die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einen Motorrad in Amecke aus. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 16.15 Uhr ein 18-jähirger Motorradfahrer auf der Amecker Straße in Richtung Allendorf. Als eine 85-jährige Frau von der Straße "Haus Amecke" auf die Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer aus Sundern erlitt hierbei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Seniorin aus Sundern blieb bei dem Unfall unverletzt.

