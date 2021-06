Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Metalldiebe flüchten mit silbernen Ford Transit

Arnsberg (ots)

Am Samstag gegen 12 Uhr meldete ein Zeuge den Diebstahl von Kupferkabeln von einem Baustellengelände auf der Straße "Unter'm Breloh". Der Zeuge beobachtete, wie zwei Männer und ein Kind die Kabel in einen Kleintransporter luden. Als der Mann die Täter ansprach, stiegen sie in den Transporter ein und flüchteten in Richtung Arnsberger Straße. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen silbernen Ford Transit. Alle drei Personen hatten ein südländisches Aussehen. Das Kind war etwa 9 bis 12 Jahre alt. Ein Mann hatte kurze schwarze Haare. Er trug einen schwarzen Pullover und war circa 25 bis 30 Jahre alt. Eine direkt eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Ford blieb ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

