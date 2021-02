Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW-Diebstahl in Katzenelnbogen

Katzenelnbogen (ots)

Unbekannte Täter/in (UT)entwendeten in der Nacht vom 06.02.2021 auf den 07.02.2021 in der Ortslage Katzenelnbogen einen graufarbenen PKW VW Golf VI. Hierzu öffneten die UT zunächst das verschlossene Hoftor und anschließend den hinter dem Anwesen abgeparkten PKW. Das Fahrzeug wurde nicht mit den Originalschlüsseln geführt. Das Fahrzeug konnte am 07.02.2021, gegen 11:15 Uhr in einem Waldstück zwischen Herold und Rupbachtal aufgefunden werden. Das Fahrzeug war vollkommen ausgeschlachtet. Es werden dringend Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Sache machen können.

