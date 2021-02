Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle

Montabaur (ots)

Zum Unfallzeitpunkt am 03.02.2021, in dem Zeitraum vom 23:46 Uhr bis 23:50 Uhr, parkten im Dehlinger Weg in Hachenburg zwei Pkw in Längsstellung am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich infolge des nicht eingehaltenen Seitenabstandes touchierte der derzeit unbekannte Fahrer eines Pkw die dort abgestellten Fahrzeuge und beschädigte diese hierdurch an der linken Fahrzeuglängsseite. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen Pkw, blaufarben, gehandelt haben. Die Fremdschadenshöhe wird auf zirka 2000EUR beziffert. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

