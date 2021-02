Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kaub-Verkehrsunfallflucht an einem geparkten PKW

Kaub (ots)

Zwischen dem 01.02.21 22:15 Uhr und dem 02.02.21 14:30 Uhr kam es in der Schulstraße in Kaub, auf Höhe der Hausnummer 78, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug beschädigt wurde. Aufgrund der Spurenlage dürfte es zu einer seitlichen Kollision mit einem anderen Fahrzeug gekommen sein, welches dort möglicherweise ein- bzw. ausparkte. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell