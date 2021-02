Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfall mit Holztransporter und mehreren beteiligten PKW

Müschenbach (ots)

Am 02.02.2021 kam es gegen 16:15 Uhr auf der B 414 in Höhe der Kreuzung Müschenbach/Hattert zu einem schweren Verkehrsunfall. Einem Langholztransporter, welcher die B414 befuhr, wurde an der Kreuzung durch einen PKW die Vorfahrt genommen, so dass dieser eine Vollbremsung machen musste. Durch das ausscherende Heck wurde ein PKW in mehrere stehende PKW geschleudert. Schließlich fiel der Holzanhänger auf 2 weitere Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden insgesamt 8 Fahrzeuge beschädigt und 2 Personen leicht verletzt. Der Unfallverursacher, ein schwarzer VW Golf, entfernte sich von der Unfallstelle. Die B414 bleibt für die Aufräumarbeiten an dieser Stelle voll gesperrt.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an: PI Hachenburg 02662 - 9558 -0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell