Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl einer Warnbakenleuchte

Burgschwalbach / Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Am 30.01.21, 19.00 Uhr, wurden zwei 46-jährige Männer aus dem Kreis Limburg-Weilburg in Burgschwalbach von einer Streife dabei beobachtet, wie sie eine Warnbakenleuchte mitnahmen. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurden noch geringe Mengen an Betäubungsmittelen festgestellt.

