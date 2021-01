Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Singhofen - Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Singhofen (ots)

Am Freitag, den 29.01.2021 wurde in der Zeit von 08:20 Uhr bis 12:30 Uhr ein grauer Pkw Nissan Micra an der vorderen rechten Stoßstange beschädigt. Der Pkw war in der o.g. Zeit ordnungsgemäß in einer Parklücke in der Längsaufstellung in der Otto-Fries-Straße in Höhe der Hausnummer 11 in Singhofen abgestellt. Der Unfallverursacher verließ nach dem Unfall unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603/970-0 oder pibadems@polizei.rlp.de

