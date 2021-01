Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Baum durch Verkehrsunfallflucht beschädigt ***Zeugen gesucht***

Diez (ots)

Im Laufe des Vormittags des 25.01.2021 ereignete sich auf Höhe des Kreisverkehrs in der Felkestraße in Diez eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Täter ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum gefahren. Der Baum wurde hierdurch nicht unwesentlich beschädigt. Der Schaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Das Fahrzeug muss einen entsprechenden Schaden im Frontbereich aufweisen. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden (Tel.: 06432/601-0).

