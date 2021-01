Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall, eine Person leicht verletzt, PKW fährt durch zwei Vorgarten

Hachenburg (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, ereignete sich in Hachenburg, in der Straße, Auf den Stühlen, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die 59-jährige Fahrerin eines PKW befuhr die Straße, Auf den Stühlen, aus Richtung Wiedstraße kommend. Auf Grund ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch zwei Vorgärten und kam an einem Treppengeländer zum Stillstand. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

