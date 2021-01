Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Rennerod (ots)

Am Samstag, dem 23.01.2021, gegen 09:40 Uhr, kam es in der Hauptstraße (B54) in Rennerod, in Höhe des NKD zu einer Verkehrsunfallflucht. An einem in Fahrtrichtung Siegen parkenden roten PKW Volvo wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgefahren. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050) zu melden.

