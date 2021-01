Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort *** Zeugen gesucht***

Hahnstätten (ots)

Am Freitag, den 22.01.2021 in der Zeit von 07:30-17:00 Uhr wurde in Hahnstätten ein, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Marktstraße abgestellter Opel Astra durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich im Rahmen eines Parkvorgangs am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen zur Sicherung der zivilrechtlichen Ansprüche nachzukommen.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Verursacher sowie dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

