Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung

Vandalismus

St. Goarshausen (ots)

In den Nächten von Donnerstag 21.01. auf Freitag 22.01. sowie Freitag auf Samstag 23.01.2021 wurden am Rheinufer / Heinrich-Heine-Straße / Sportplatz in St. Goarshausen Mülleimer aus der Bodenverschraubung gerissen und anschließend in den Rhein geworfen. Weiterhin wurde ein dort geparkter Pkw beschädigt. Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Goarshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771-9327-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell