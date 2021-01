Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hauseingang beschädigt und geflüchtet *** Zeugen gesucht***

Niederneisen (ots)

Im Zeitraum vom 21.01.2021 bis zum Nachmittag des 23.01.2021 wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Hauseingang in der Aarstraße in Niederneisen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne dem geschädigten Hauseigentümer die notwendigen Personalien zur Schadensregulierung zu hinterlassen. Durch eine anschließend an der Unfallstelle durchgeführte Spurensicherung konnten Fahrzeugteile eines roten PKW's der Marke VW aufgefunden werden. Das flüchtige Fahrzeug müsste im vorderen rechten Bereich beschädigt sein.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Unfallverursacher sowie dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

