Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: VW Polo zerkratzt und Zettel hinterlassen

Bild-Infos

Download

Pirmasens (ots)

Die 18jährige Fahrerin eines schwarzen VW Polo parkte ihren Pkw gestern von 09:00 Uhr bis 18:40 Uhr vor dem Anwesen Sternstraße 5. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Kratzer an der hinteren rechten Tür fest. Außerdem wurde an der Scheibe ein Zettel hinterlassen. Der kleine maschinengeschriebene Zettel war wetterfest in Klarsichtfolie verpackt und hatte folgende Botschaft: "Parken Sie bitte Ihr Fahrzeug dort, wo Sie beschäftigt sind - Danke!" Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell