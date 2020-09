Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Lkrs. KN) Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus (10.09.2020)

Singen (ots)

Zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus ist es am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Reichenaustraße gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Singen fuhr mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Ursächlich war laut Angaben der Feuerwehr vermutlich ein Kurzschluss in der Hauptsicherung des Treppenhauses. Durch die leichte Rauchentwicklung löste der Feuermelder aus und alarmierte die Bewohner. Verletzt wurde niemand.

