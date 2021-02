Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nach Verkehrsunfall mit dem Gegenverkehr geflüchtet

Neuhäusel (ots)

Am heutigen Donnerstag, gegen 17:10 Uhr, touchierte auf der B 49 bei Neuhäusel ein aus Richtung Montabaur kommender weißer SUV, vermutlich VW Tiguan, einen entgegenkommenden grauen BMW. Der weiße SUV fuhr demnach über die durchgezogene Mittellinie auf die Gegenfarbahn und streifte dabei den entgegenkommenden 3er BMW. Im Anschluss fuhr der weiße SUV unerlaubt weiter in Richtung Koblenz. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Montabaur, Tel.: 02602-92260 oder pimontabaur.wache@polizei.rlp.de

