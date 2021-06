Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Unfall mit verletztem Fahrradfahrer -

Diez (ots)

Am Montagvormittag (31.05.21) ereignete sich in der Wilhelmstraße von Diez ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Gegen 10:50 Uhr kam es in Höhe Haus Nummer 19 zu der Kollision. Der 57 Jahre alte Radfahrer erlitt hierbei eine Prellung und Schürfwunden an der Schulter. Er wurde anschließend ärztlich versorgt. Etwaige Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, ihre Beobachtungen der PI Diez telefonisch oder auch gerne per E-Mail mitzuteilen.

